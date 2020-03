I Fatti Vostri, perché oggi non c’è l’oroscopo di Paolo Fox?

Da lunedì 9 marzo 2020 lo spazio riservato all’oroscopo ed a Paolo Fox all’interno de I Fatti Vostri non va in onda. A comunicarlo è stato il conduttore Giancarlo Magalli, in uno studio semi vuoto, senza pubblico ed alla presenza solo del cast del programma di Michele Guardì, della troupe, degli autori e della redazione.

Come mai Paolo Fox ed il suo oroscopo non sono presenti ne I Fatti Vostri? “Paolo è una persona seria”, ha spiegato Magalli, “ha avuto un piccolo problema di coscienza: ha pensato che in un momento come questo, con problemi gravissimi, mettersi a parlare di amore, fortuna e fare l’oroscopo non gli sembrava adatto. Noi rispettiamo questo suo sentimento, ci sembra bello che si ‘autocensuri’: ci sono cose più importanti di cui parlare”.

L’astrologo, però, è voluto intervenire telefonicamente proprio per spiegare la sua decisione:

“Ci tengo ad una precisazione: in tempo non sospetti ho detto che avrei tentato di svagarvi con le stelle, anche se è difficile. Nel fine settimana ho chiamato Michele e, come abbiamo già fatto in passato, di fronte ad altri eventi drammatici, gli avevo detto che è difficile seguire un filo conduttore che porti all’oroscopo. Quindi, ritengo di dover fare un passo indietro. Lo faccio a mie spese, e mi spiace se non sto rispettando un contratto. Ringrazio Guardì che ha dimostrato una grande sensibilità a riguardo, spero nella comprensione di tutti. A Giancarlo dico una cosa diretta: se speri di esserti liberato di me ti sbagli!”

L’oroscopo di Paolo Fox tornerà in onda su Raidue non appena la situazione tornerà alla normalità: per farlo, ciascuno di noi deve rispettare poche e semplici regole, come restare a casa il più possibile, uscire solo se necessario, evitare gli spazi affollati ed i contatti fisici (come baci, abbracci e strette di mano) con gli altri e lavarsi spesso le mani con acqua e sapone.