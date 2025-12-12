Operation Napoleon, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Operation Napoleon. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Operation Napoleon – Trama

Operation Napoleon (titolo originale: Napóleonsskjölin) è un thriller d’azione islandese del 2023, diretto da Óskar Thór Axelsson e basato sull’omonimo bestseller dello scrittore islandese Arnaldur Indriðason. Il film mescola elementi di spionaggio, cospirazione internazionale e mistero storico, con ambientazioni mozzafiato tra i ghiacciai islandesi.

La storia ruota attorno a Kristin Jóhannesdóttir, un’ambiziosa avvocata islandese che si ritrova coinvolta in una pericolosa cospirazione internazionale. Tutto inizia quando suo fratello scopre, tra i ghiacciai di Vatnajökull (il più grande ghiacciaio d’Islanda), il relitto di un aereo militare tedesco della Seconda Guerra Mondiale, sepolto sotto il ghiaccio da decenni. La scoperta attira l’attenzione di criminali spietati e del direttore della CIA William Carr, che da tempo cerca di rimuovere il velivolo in gran segreto per coprire un’operazione top secret chiamata “Operation Napoleon”.

Accusata ingiustamente di un omicidio che non ha commesso, Kristin è costretta a fuggire e a intraprendere un viaggio ad alto rischio per smascherare la verità. Con l’aiuto di un enigmatico professore britannico, deve decifrare i segreti nascosti a bordo dell’aereo – tra cui documenti e indizi che legano la Germania nazista alla CIA – prima che sia troppo tardi.

Operation Napoleon – Cast

Vivian Ólafsdóttir → Kristin Jóhannesdóttir

Protagonista, avvocata determinata. Attrice islandese emergente.

Jack Fox → Steve Rush

Professore britannico, alleato di Kristin. Fratello dell’attore Laurence Fox e nipote di James Fox.

Iain Glen → William Carr

Direttore della CIA, principale antagonista. Famoso per Jorah Mormont in Game of Thrones.

Wotan Wilke Möhring → Simon

Mercenario / agente misterioso. Attore tedesco noto per Inglourious Basterds e Who Am I.

Ólafur Darri Ólafsson → Einar

Fratello maggiore di Kristin, guida sui ghiacciai. Conosciuto per True Detective, The Tourist e Trapped.

Atli Óskar Fjalarsson → Elías Jóhannesson

Fratello minore di Kristin, scopre il relitto dell’aereo.