Opera On Ice 2019, in tv su Canale 5 (foto)

E’ l’appuntamento del pomeriggio di Natale di Canale 5: parliamo di Opera On Ice 2019, in onda il 25 dicembre, alle 16:20, con la conduzione di Alfonso Signorini, che accompagnerà il pubblico in uno spettacolo che unisce il pattinaggio alle più celebri arie dell’Opera.

La novità di questa edizione sarà la location: lo spettacolo, infatti, si tiene al Foro Italico di Roma, luogo evocativo e tempio dello sport mondiale. Qui, in pista ci saranno dei fuoriclasse del pattinaggio, che incanteranno i telespettatori con le loro acrobazie: lo zar russo Evgeni Plushenko, che si esibisce con il figlio Alexander; la campionessa del mondo, la star giapponese Miki Ando; la coppia di danza Campione del Mondo, Anna Cappellini e Luca Lanotte, in questa occasione anche coreografi; i campioni italiani Nicole Della Monica e Matteo Guarise; la spettacolare coppia di adagio, Annette Dytrt e Yannick Bonheurela; due giovani promesse del pattinaggio italiano, Lucrezia Beccaridi e Gabriele Frangipani.

Il programma renderà omaggio anche al Maestro Franco Zeffirelli, scomparso quest’anno, con una scena del “Brindisi” della “Traviata” di Verdi. Ad accompagnare le esibizioni, le voci live della soprano Elisa Balbo, dei solisti della Fondazione Pavarotti, della soprano Claudia Sasso, del tenore Giuseppe Michelangelo Infantino e del baritono Andrea Zaupa.

Ad eseguire i brani, infine, ci saranno l’Orchestra Roma Sinfonietta, diretta dal maestro Diego Basso ed il Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano.

Opera On Ice 2019, streaming

E’ possibile vedere Opera On Ice 2019 in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.