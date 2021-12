Opera On Ice 2021 va in onda in tv?

E’ uno degli appuntamenti classici del Natale di Canale 5, proposto ogni anno il 25 dicembre. Proprio per questo, sicuramente in molti si staranno chiedendo quando andrà in onda in tv Opera On Ice 2021. Ebbene, la risposta non farà contenti chi aspettava di vedere la nuova edizione.

Così come avvenuto nel 2020, anche quest’anno gli organizzatori non sono riusciti ad allestire lo spettacolo, causa pandemia. Troppo difficile mettere in scena uno show così complesso, che richiede lo sforzo di un gran numero di persone ed, ovviamente, la presenza del pubblico. Si è così deciso di rimandare tutto all’anno prossimo, nella speranza che le condizioni siano migliori.

C’è, però, un modo per rivivere le emozioni delle edizioni scorse: lo propone LIVENow, la nuova piattaforma di streaming dedicata ad eventi live legati allo sport, alla musica ed ad altri spettacolo. Dal 20 dicembre scorso, infatti, su LIVENow è possibile vedere -al costo di 2,99 euro– uno speciale di Opera On Ice con le migliori esibizioni del passato.

Si possono così rivedere le principali location che hanno ospitato lo spettacolo in questi anni, ovvero l’Arena di Verona, la Piazza degli Scacchi di Marostica ed il Foro Italico di Roma. Numerosi i pattinatori sul ghiaccio protagonisti, vere e proprie star ed al centro di difficilissimi numeri, accompagnati dalle note di famose arie liriche: tra loro, ovviamente, anche l’italiana Carolina Kostner. Protagonista anche un coro, un’orchestra ed i cantanti, tra cui i talenti internazionali della Fondazione Luciano Pavarotti.

Uno spettacolo che è disponibile solo in streaming e che, quindi, non andrà in onda in televisione. Nella speranza che Opera On Ice possa tornare sul piccolo schermo l’anno prossimo e proporre uno spettacolo del tutto nuovo, con nuove esibizioni da favola.