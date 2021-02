Open House: la casa più bella è un programma tv della categoria reality che va in onda da giovedì 18 febbraio 2021 in chiaro su Home Garden TV . Si tratta di un format che rientra nel filone delle gare tra proprietari di casa, non troppo distante dal “cugino” Cortesie per gli Ospiti in onda su Real Time.

E Infatti col programma suddetto ha in comune uno dei giudici, il simpatico Diego Thomas che però qui fa coppia con Giulia Garbi. La gara prevede tre case, i cui proprietari si sfidano nelle categorie location, layout (la distribuzione degli ambienti e la disposizione degli arredi), stile (l’insieme dato da tessuti, finiture, materiali e colori) e personalità.

Open House: la casa più bella – Orari e puntate

Open House: la casa più bella va in onda in chiaro su HGTV (canale 56 DTT) ogni giovedì in seconda serata con due episodi di 55 minuti l’uno, dalle 22,00 alle 23,50 circa. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. È prevista anche una replica sabato pomeriggio alle 17,20.

Open House: la casa più bella – Giudici

Giulia Garbi è un’esperta agente immobiliare specializzata in seconde case che ama le dimore antiche e fa il suo debutto in televisione come volto del gruppo Discovery. Diego Thomas è già arcinoto come giudice di Cortesie per gli ospiti, ma nella vita è un architetto ed esperto in interior design appassionato di moda. Abbiamo imparato ad amare i suoi giudizi garbatamente tranchant sulle case che ha visitato.