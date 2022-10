Open House: relazioni aperte (il titolo originale è Open House: The Great Sex Experiment) è un nuovo programma di Real Time, in onda da martedì 11 ottobre. I protagonisti di questo show sono coppie di fidanzate che, in una villa di lusso accompagnate dalla dottoressa Lori Beth Bisbey, desiderano intraprendere nuove esperienze sessuali e per capire se avere una relazione aperta possa riuscire a fortificare il loro legame.

Ogni martedì, a partire dalle ore 24, viene proposto un nuovo episodio della durata di circa 50 minuti. Per il momento, è stata prodotta una sola stagione che si compone di sei episodi.

Chi è Lori Beth Bisbey

Tra i protagonisti assoluti di Open House: relazioni aperte c’è la dottoressa Lori Beth Bisbey, una terapista e psicologa specializzata proprio in rapporti tra coppie.

Sul suo sito ufficiale, infatti, leggiamo: “Aiuta individui, coppie e gruppi a esplorare la loro sessualità, guarire da traumi passati e creare relazioni intime più significative, piacevoli, eccitanti e autentiche”

Open House: relazioni aperte – cast e coppie

Oltre alla dottoressa Lori Beth Bisbey, il programma vede la presenza di Jess (24 anni) e Thom (33), una coppia aperta a lungo termine che hanno il compito di dare il benvenuto alle coppie concorrenti del programma nella lussuosa villa nel quale è ambientato Open House: relazioni aperte.

Per quanto riguarda le coppie e i singile, invece, ci sono:

Nathan , guardia di sicurezza di 25 anni, e Mady , 19enne di Swansea;

, guardia di sicurezza di 25 anni, e , 19enne di Swansea; John e Danielle : sono di Bolton e hanno entrambi 35 anni. Sono sposati da 16 anni e hanno 4 figli.

e : sono di Bolton e hanno entrambi 35 anni. Sono sposati da 16 anni e hanno 4 figli. Grace ballerina single di 24 anni;

ballerina single di 24 anni; Lewis Ellis, 30 anni che ha recitato nella serie The Apprentice.

Open House: relazioni aperte in streaming

Tutti gli episodi di Open House: relazioni aperte saranno disponibili, poche ore dopo la messa in onda televisiva, su Discovery+ e visibili a questo link. Inoltre, è possibile guardare ciascun episodi in streaming anche durante la messa in onda televisiva, accedendo alla sezione Streaming del sito di Real Time.

Promo Open House: relazioni aperte