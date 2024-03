Only Fun Comico Show su NOVE: orari, puntate, comici, biglietti e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Only Fun Comico Show, è un programma in onda in prima serata su NOVE attualmente giunto alla sua quarta stagione. A condurlo è ancora sempre Elettra Lamborghini assieme al duo comico I PanPers, formato da Andrea Pisani e Luca Peracino). La stagione 2024 è iniziata il 15 febbraio e si concluderà il 29 marzo.

Il cast della stagione 2024 include:

Elettra Lamborghini (conduttrice)

(conduttori)

Ippolita Baldini

Maurizio Battista

Enrico Bertolino

Giovanni Cacioppo

Dario Cassini

Gabriele Cirilli

Raul Cremona (mago)

Alberto Farina

Giuseppe Giacobazzi

Roberto Lipari

Marta e Gianluca (duo comico)

Angelo Pisani

Valentina Persia

Pino e gli Anticorpi (gruppo comico)

Scintilla

Ogni episodio presenta un mix di comici affermati e nuovi talenti. I comici propongono monologhi, sketch e imitazioni, spaziando dalla satira politica all’umorismo di costume.

Only Fun Comico Show – puntate in streaming

Le puntate di Only Fun Comico Show possono essere viste in streaming sul sito ufficiale di discovery+. Su questo portale, inoltre, è possibile vedere tutte le puntate della tre precedenti stagioni e i nuovi episodi che vengono caricati sùbito dopo la messa in onda televisiva.