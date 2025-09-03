Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 3 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film One true loves. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

One true loves – Trama

One True Loves – Amare per due è un film sentimentale del 2023. Diretto da Andy Fickman, il film è un adattamento dell’omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid.

Emma Blair (Phillipa Soo) sposa il suo grande amore del liceo, Jesse (Luke Bracey), e insieme vivono una vita avventurosa, viaggiando per il mondo. Tuttavia, durante il loro primo anniversario di matrimonio, Jesse scompare in un incidente in elicottero sopra il Pacifico. Devastata, Emma torna a casa e, anni dopo, ritrova l’amore con Sam (Simu Liu), un vecchio amico, con cui si fidanza. Improvvisamente, Jesse viene ritrovato vivo, costringendo Emma a un bivio emotivo: scegliere tra il marito che credeva morto e il nuovo amore che l’ha aiutata a ricostruire la sua vita. Il film mescola commedia, dramma e romanticismo, esplorando il tema delle scelte del cuore.

One true loves – Cast

Phillipa Soo interpreta Emma Blair, la protagonista divisa tra due amori.

Simu Liu interpreta Sam, il fidanzato che aiuta Emma a ritrovare la felicità.

Luke Bracey interpreta Jesse, il marito scomparso e poi ritrovato.

