Questa sera, sabato 4 ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raidue, va in onda il film Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto – Trama

“Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto” è il secondo film della serie Mystery Island, un thriller giallo prodotto per Hallmark Mysteries e trasmesso su Rai2 nel ciclo “Il Segno del Giallo”. La storia ruota attorno al resort Mystery Island, dove vincitori di un concorso competono per risolvere un omicidio simulato e vincere un grande premio. Tuttavia, l’evento prende una piega drammatica quando un dipendente viene realmente assassinato, rivelando segreti nascosti tra i partecipanti e trasformando il gioco in un’indagine autentica con sospetti su tutti gli ospiti.

Dove è stato girato

Essendo una produzione canadese di Champlain Media e Reel One Entertainment, il film è stato girato in Canada, come gran parte delle opere del franchise Hallmark Mysteries.

Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto – Cast

Il film vede un cast che include attori noti da serie TV thriller. Tra i protagonisti principali: Kezia Burrows (nel ruolo della baronessa Jane Alcott, personaggio ricorrente), Kristin Booth, Jack Brett Anderson (Davis), Cherry Bagnall (Louise), Raffaello Degruttola (Bobby), Jim Mannering (Ted), Adam Rojko Vega (James) e Alice Franziska Woodhouse (Alice).

