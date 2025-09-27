Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 27 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raidue, va in onda il film Omicidi a Mystery Island. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Omicidi a Mystery Island – Trama

Omicidi a Mystery Island (titolo originale: Mystery Island) è un film TV giallo del 2023 diretto da Nicholas Humphries. Si tratta di un thriller che mescola elementi di murder mystery con un’ambientazione isolana, ispirato in parte a giochi di ruolo come Clue, ma con un tocco di suspense reale che sconvolge il gioco.

La dottoressa Emilia Priestly (Elizabeth Henstridge), psichiatra forense che collabora con la polizia di Londra, è in cerca di una vacanza rilassante e accetta l’invito della sua amica, la baronessa Jane “Janey” Alcott (Kezia Burrows), per partecipare a un gioco di ruolo immersivo a tema omicidio su Mystery Island, un resort esclusivo. L’evento è organizzato dalla baronessa e prevede una trama fittizia con delitti simulati, in cui Emilia interpreta una criminologa e il detective Jason Trent (Charlie Weber) un investigatore. Tuttavia, quando il fondatore recluso del resort, Fredericks (Henry Twohy), viene assassinato con un ordigno durante il gioco, la finzione si trasforma in realtà.

Emilia e Jason devono condurre un’indagine autentica tra gli ospiti, rivelando segreti, rancori, vecchi amori, ricatti e un complotto legato al Gruppo Davoren, una potente società immobiliare che vuole acquisire l’isola sabotandola. Il film gioca con le regole del giallo classico, creando tensione attraverso sospetti multipli e un labirinto mentale tra realtà e rappresentazione.

Omicidi a Mystery Island – Cast

Elizabeth Henstridge nel ruolo di Emilia Priestly (protagonista, psichiatra forense)

Charlie Weber nel ruolo di Jason Trent (detective)

Kezia Burrows nel ruolo di Jane “Janey” Alcott (baronessa e direttrice del resort)

Kristin Booth nel ruolo di Cassandra “CC” Cornwall

Henry Twohy nel ruolo di Fredericks (fondatore del resort, vittima)

Francisco Labbe nel ruolo di Carlos Del Fuego

Randy Domínguez nel ruolo di Ray Romero

Matthew Chambers nel ruolo di Sarge

Robert Getman nel ruolo di John Murtaugh

Kara Lane nel ruolo di Phoenix Green

Luke McGibney nel ruolo di Ken Wilcock

Andres Morales nel ruolo di Riley Peel

Noelia Rothery nel ruolo di Lucia

Yimara Perez Royko nel ruolo di Chief Gloria Espinoza

