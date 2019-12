Oltre la soglia, la trama dell’ultima puntata

Il 17 dicembre 2019, alle 23:30, su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Oltre la soglia, la fiction con Gabriella Pession nei panni della protagonista, la Dr.sa Tosca Navarro, Primario di un reparto all’avanguardia di Psichiatria che si occupa di adolescenti problematici.

Tosca, però, nasconde un segreto: anche lei, come i suoi pazienti, soffre di disturbi psichici, cosa che le permette di essere più vicina ai giovani che si trovano in reparto ma che la tiene costantemente in bilico tra la normalità e la malattia. Il cast della serie tv, oltre alla Pession, vede anche Giorgio Marchesi (Piergiorgio Di Muro), Paolo Briguglia (Alessandro Agosti), Alessandro Tedeschi (Francesco Negri) e Nina Torresi (Barbara Cappello).

Oltre la soglia, l’ultima puntata

Tosca dovrà affrontare Di Muro, ora che lui ha scoperto la verità. Non sarà facile per il primario far fronte a questa difficile prova, ma è l’unico modo per capire se il loro legame è forte abbastanza e può andare avanti. Agosti si troverà al centro di numerose svolte: da una parte c’è Lea (Zoe Flora Brunoro), la giovane paziente di cui si deve occupare al posto di Tosca, dall’altra parte c’è Barbara. La dottoressa, infatti, ha rivelato al marito di essere attratta dal collega…

Una commissione disciplinare esamina il lavoro di Tosca per stabilire se dovrà essere licenziata. I colleghi e lei stessa incontrano un ispettore del Ministero che valuterà se potrà continuare il suo lavoro. A testimoniare sarà anche Di Muro, con il quale la relazione sentimentale è in un momento molto delicato. Un nuovo paziente che potrebbe essere pericoloso arriva in reparto. Nel frattempo, Tosca riceve un invito.

Oltre la soglia, streaming

E’ possibile vedere Oltre la soglia in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale della fiction.

[Foto di Luisa Cosentino]