Oltre la soglia 2, la seconda stagione ci sarà?

Difficile pensare che Oltre la soglia possa avere una seconda stagione: la fiction di Canale 5 con Gabriella Pession non ha goduto di un grande successo di pubblico fin dalla prima puntata, tant’è che la serie, dopo quattro settimane, è stata spostata alla domenica sera.

Uno spostamento che è durato solo per una puntata: la sesta ed ultima, infatti, va in onda il 17 dicembre 2019 in seconda serata. Sul fronte degli ascolti, la media delle prime cinque puntate è stata di 1.860.200 telespettatori (8,98% di share).

Questo nonostante Oltre la soglia abbia ricevuto un buon consenso da parte della stampa e sui social network, con numerose persone che hanno apprezzato il fatto che in tv sia stato raccontato un tema come quello dei disturbi psichici senza risultare eccessivamente scontati.

L’amarezza, però, resta, come dice la stessa Pession su Facebook:

“L’ultima puntata di Oltre la Soglia andrà in onda martedì 17 Dicembre in seconda serata ,alle 23.30.

Mi auguro ,visto l’ennesimo cambiamento e l’orario scomodo ,che tutti i nostri affezionati fan possano avere modo di seguire il finale di serie. Ricordo che potrete vedere Oltre la Soglia anche su Mediasetplay. Ci tengo ad esprimente il mio dispiacere nei confronti di questa scelta di messa in onda. Oltre la soglia e’ un lavoro di alta qualità e l’unico fino ad oggi ,in Italia, che ha avuto il coraggio di affrontare il tema delicato e ancora taboo della malattia mentale .Un progetto nobile ,di cui fanno parte grandi professionisti del mestiere e che ha e sta avendo ottimi consensi sia sui social che dalla critica. Sono fiera di avere fatto parte di questa squadra. Credo fermamente che il coraggio di sperimentare e di cambiare rotta sia l’unica strada percorribile per la televisione generalista affinché abbia ancora lunga vita. Noi ci abbiamo provato e ne siamo orgogliosi”.