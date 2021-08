Olivia – Forte come la verità, quante puntate sono? Trama e cast

Canale 5 non va in vacanza, almeno con le serie tv, dal 3 agosto 2021 propone una nuova serie, questa volta francese: Olivia-Forte come la verità va in onda alle 21:10. Altro non è che lo spin-off di un’altra serie d’oltralpe, La mia verità, di cui sempre Canale 5 ha trasmesso però solo la prima stagione, sei anni fa.

Ma da quante puntate è composto Olivia-Forte come la verità? In tutto, gli episodi di questa miniserie sono sei, della durata di una cinquantina di minuti ciascuno. Canale 5 ha deciso di mandarne in onda tre per sera, motivo per cui la serie sarà trasmessa solo per due settimane, il 3 ed il 10 agosto.

La trama di Olivia-Forte come la verità

La serie segue la protagonista Olivia Alessandri (Laëtitia Milot), già vista ne La mia verità. Se nella serie precedente la donna era in cerca della verità sulla morte dei genitori, scomparsi in quello che era stato fatto passare per un incidente stradale, ora mette il suo senso della giustizia a disposizione dei più deboli, diventando il loro avvocato ed aprendo uno studio legale in Costa Azzurra.

Al suo fianco, Olivia si fa aiutare da Solène Roman (Cyrielle Debreuil), mentre a casa l’aspetta Lou (Dionea Daboville), la figlia ora diventata adolescente ed avuta da Alexandre. I due, però, si sono separati ed Olivia sta crescendo la ragazza da sola.

Il cast di Olivia-Forte come la verità

Ecco il cast di Olivia-Forte come la verità:

Laëtitia Milot: Olivia Alessandri

Cyrielle Debreuil: Solène Roman

Dionea Daboville: Lou Alessandri

Philippe Duquesne: Blanchot

Lola Dubini: Clotilde

Éric Berger: Alexis Alban

François-David Cardonnel: Keller

Xavier Lemaître: Christophe

Maud Baecker: Emma Bosco