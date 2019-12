Ognuno è perfetto, la trama dell’ultima puntata

Il 23 dicembre 2019 su Raiuno va in onda l’ultima puntata di Ognuno è perfetto, la fiction remake di una serie belga che racconta il viaggio di un gruppo di giovani affetti da sindrome di Down per aiutare uno di loro a coronare il suo sogno d’amore.

Nel cast della serie tv troviamo Edoardo Leo (Ivan), Cristiana Capotondi (Miriam), Nicole Grimaudo (Alessia), Piera Degli Esposti (Emma), ma anche i giovani Gabriele Di Bello (Rick) ed Alice De Carlo (Tina ).

Ognuno è perfetto, l’ultima puntata

Episodio 5

I ragazzi vengono finalmente raggiunti da Ivan e Miriam. Rick capisce che il padre è dalla sua parte. Non solo, Ivan accetta persino di accompagnare lui stesso il figlio da Tina. Dopo aver salutato i ragazzi e Miriam che devono tornare in Italia, Rick e Ivan iniziano il loro viaggio alla ricerca di Tina in Albania.

Episodio 6

Grazie all’intervento di Miriam che si è precipita in loro aiuto in Kosovo, Rick e Ivan, raggiunti anche dai ragazzi, riescono finalmente a rintracciare Tina e Katarina (Olivia Maniscalchi). Nel frattempo, nell’Antica Cioccolateria Abrate a Torino, le cose vanno molto male e Miriam è costretta a rientrare per risolvere una situazione che sembra ormai precipitata.

Ognuno è perfetto, streaming

E’ possibile vedere Ognuno è perfetto in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.