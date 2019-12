Ognuno è perfetto 2, la seconda stagione si farà?

Ognuno è perfetto ha regalato a Raiuno ottimi ascolti e critiche. La fiction, remake della serie belga Tytgat Chocolat, ha raccontato con semplicità e senza stereotipi il mondo delle persone affette da sindrome di Down, con una storia emozionate, non banale e capace di toccare anche alcune tematiche sociali.

La versione originale della serie ha avuto una sola stagione, ma questo non vuol dire che la Rai non possa pensare ad un seguito. Gli ascolti, d’altra parte, sono stati molto buoni: le prime due puntate della fiction hanno ottenuto una media di 4.538.500 telespettatori (share del 20,7%), ma soprattutto a colpire è stata la reazione sui social network del pubblico, tutti d’accordo su come Ognuno è perfetto sia stata una fiction ben realizzata.

Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, non si è sbilanciata su una seconda stagione: le difficoltà non mancano, in primis gli impegni degli attori protagonisti, tra cui Edoardo Leo e Cristiana Capotondi, ma se la serie dovesse avere nuovi episodi si potrebbe trovare il modo di coinvolgerli ancora.

Concluso il viaggio di Rick (Gabriele Di Bello) per raggiungere Tina (Alice De Carlo), Ognuno è perfetto potrebbe raccontare una nuova avventura del gruppo di amici, proseguendo così l’impegno della fiction nel mostrare personaggi affetti da sindrome di Down con naturalezza e spontaneità.