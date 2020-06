Ogni mattina su Tv8, ecco il programma con Adriana Volpe ed Alessio Viola (foto)

Parte una nuova avventura nel palinsesto di Tv8: dal 29 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00, va infatti in onda Ogni mattina, il nuovo contenitore del mattino del canale in chiaro del gruppo Sky. Al timone di questo nuovo programma Adriana Volpe, reduce dal successo come concorrente del Grande Fratello Vip, ed Alessio Viola, uno dei giornalisti del team di Sky TG24.

Il programma non si discosta dai soliti morning show che già abbiamo visto su altri canali, con i due conduttori che si alterneranno nei differenti segmenti in cui si affronteranno notizie della cronaca, dello spettacolo e dell’informazione in generale.

Dall’attualità alle interviste, i segmenti di Ogni mattina faranno così compagnia al pubblico del mattino, non senza i collegamenti in diretta con gli inviati: tra questi, da segnalare Flora Canto, Aurora Ramazzotti, Daniele Piervincenzi e Luca Calvani.

Il pubblico potrà interagire con i conduttori durante la trasmissione tramite i social network: Ogni mattina ha una pagina Facebook, un account Twitter, ma anche una pagina Instagram ed un numero di WhatsApp, il 348 87 84 477. Ogni mattina segna anche il debutto del Tg8, il nuovo telegiornale del canale, che sarà gestito dalla redazione di Sky Tg24 ed in onda con un’edizione giornaliera alle 12:00 (nel fine settimana ci sarà anche il Tg8 Sport, in onda alle 12:30).

Ogni mattina, streaming

E’ possibile vedere Ogni mattina in streaming sulla pagina ufficiale di Tv8.