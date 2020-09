Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone su Raiuno

Il daytime del pomeriggio di Raiuno, dal 7 settembre 2020, si arricchisce di un nuovo programma: dalle 14:00, infatti, va in onda Oggi è un altro giorno, programma di attualità condotto da Serena Bortone che, tramite interviste a personaggi famosi ed a gente comune, indagherà sulla società di oggi, con uno sguardo sempre verso le notizie che arrivano dal mondo.

Oggi è un altro giorno riassume il senso di questo spirito dei tempi dove ospiti, storie e confronti saranno al servizio di un programma che ogni giorno vuole raccontare come il Paese abbia voglia di ritrovare la sua normalità ricominciando dai racconti delle persone celebri e non solo per capire, per condividere, per conoscere meglio la realtà dell’oggi.

In uno studio pensato come un moderno “loft” metropolitano, personalizzato e caldo, la conduttrice accoglierà un gruppo di amici che la accompagneranno nel corso delle puntate con i quali condividerà argomenti all’ordine del giorno, incontrerà personaggi noti che si racconteranno attraverso interviste intime, animerà confronti su questioni che dividono l’opinione pubblica.

I toni saranno quelli di una persona curiosa e competente, empatica e capace di mettere a proprio agio gli ospiti per creare un’occasione per il pubblico di essere coinvolto da piccole e grandi notizie con una chiave molto più larga della sola informazione. Essere nell’attualità per leggerla con punti di vista che invitino al ragionamento anche a partire da fatti e vicende apparentemente più di costume ma che in realtà offrono spunti per intravedere temi che attraversano la società.

Amicizia, amore, tradimento, ecc., non sono solo ambiti esclusivi del cosiddetto “gossip” ma possono essere, attraverso storie e racconti in prima persona, l’occasione per parlare di legami e sentimenti come parte della sfera emotiva di un Paese. Non mancherà però ciò che ci connette alla più stretta attualità e che chiama in causa il sociale, l’economia, la politica soprattutto per i risvolti che tutto questo ha nelle nostre vite quotidiane: è evidente che la riapertura delle scuole in periodo Covid accenderà la discussione e la necessità di essere informati e orientati.

Ecco quindi come la complessità di questa fase verrà raccontata a tutto tondo, consapevoli che dai temi più impegnati a quelli apparentemente più leggeri ciò che conta è lo stile narrativo affidato ad un programma che vuole stare dentro la vita per restituire qualche scampolo di emozione, di consapevolezza e di partecipazione a ciò che accade. Nulla sarà estraneo a questo programma perché se Oggi è un altro giorno ci sarà sempre un motivo per viverlo conoscendo ciò che ci circonda, ciò che cambia, ciò che serve per ridare fiducia all’Italia e alla sua voglia di riprendersi e rigenerarsi.

Il programma è condotto da Serena Bortone, che il pubblico di Raitre conosce già. E’ infatti stata giornalista, autrice e conduttrice di alcuni programmi della terza rete Rai. L’esordio è stato con Alla ricerca dell’arca di Mino Damato nel 1989; poi ha lavorato ad Avanzi ed ad Ultimo Minuto.

Ha anche preso parte a Mi Manda Lubrano, diventando anche inviata. Dal 2010 è autrice di Agorà, di cui è stata anche inviata. Dal 2013 al 2017 ha condotto la versione estiva del programma, mentre dal 2017 è stata conduttrice della versione invernale, che le ha permesso di farsi apprezzare dal pubblico del mattino.

E’ possibile vedere Oggi è un altro giorno in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.