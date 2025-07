Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 24 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Oblivion. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Oblivion – Trama

Nel 2077, la Terra è un pianeta devastato da una guerra nucleare contro gli alieni Scavengers, che ha distrutto la Luna causando catastrofi ambientali. Jack Harper (Tom Cruise), un tecnico, e la sua compagna Victoria Olsen (Andrea Riseborough) vivono in una torre a 1000 metri di altezza, con il compito di riparare droni che proteggono le idro-trivelle, macchinari che estraggono acqua dagli oceani per generare energia.

La loro memoria è stata cancellata per motivi di sicurezza, e ricevono ordini da Sally (Melissa Leo), supervisore della colonia spaziale Tet, che ospita i sopravvissuti in attesa di trasferirsi su Titano. Jack, tormentato da sogni di una vita passata e da visioni di una donna misteriosa, scopre una capsula con Julia (Olga Kurylenko), una sopravvissuta che lo spinge a mettere in discussione la sua missione e la verità sulla guerra.

Oblivion – Cast

Tom Cruise: Jack Harper

Olga Kurylenko: Julia Rusakova

Andrea Riseborough: Victoria Olsen

Morgan Freeman: Malcolm Beech

Nikolaj Coster-Waldau: Sykes

Melissa Leo: Sally

Zoe Bell: Kara

