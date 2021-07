Nuova squadra DAZN: ci sono Ambrosini, Montolivo, Matri e Barzagli, ma non Adani

Questa mattina è stata presentata la nuova squadra di commentatori di DAZN, in vista del prossimo triennio. La piattaforma OTT si è aggiudicata i diritti del prossimo triennio di Serie A con 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva.

Intanto l’Antitrust ha aperto un’istruttoria sull’accordo con TIM.Veronica Diquattro, Chief Customer Innovation Officer di Dazn, ha detto in proposito: “Abbiamo appreso stamattina dell’apertura dell’istruttoria sull’accordo con Tim. Siamo tranquilli del nostro operato, abbiamo sempre lavorato rispettando le condizione di mercato. L’obiettivo di Dazn è soddisfare la passione degli sportivi e lo potranno fare su qualsiasi dispositivo e con qualsiasi operatore. Abbiamo investito tanto per garantire la migliore esperienza di fruizione agli appassionati”.

Tra i nuovi arrivi ci sono Giorgia Rossi, ex Mediaset, Massimo Ambrosini, da Sky, oltre ad Andrea Barzagli e Riccardo Montolivo. A proposito di uscite da SKY, non è stato fatto il nome di Lele Adani, che sembrava già indirizzato verso DAZN.

Ecco la squadra per il prossimo triennio:

Massimo Ambrosini; Federico Balzaretti; Andrea Barzagli; Federica Zille; Riccado Montolivo; Alessandro Matri; Simone Tiribocchi; Massimo Gobbi; Giampaolo Pazzini; Diletta Leotta; Dario Marcolin; Alessandro Budel; Francesco Guidolin; Stefan Schwoch; Giorgia Rossi; Marco Cattaneo; Tommaso Turci; Marco Russo; Davide Bernardi; Stefano Borghi; Roberto Cravero; Pierluigi Pardo; Riccardo Mancini; Edoardo Testoni; Ricky Buscaglia; Dario Mastroianni.



Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)