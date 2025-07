Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 5 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Nuotando nella follia. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Nuotando nella follia – Trama

Nuotando nella follia è un thriller trasmesso in prima visione su Rai 2 il 5 luglio 2025, alle 21:20, all’interno del ciclo Nel segno del giallo. La storia segue Sabrina, una nuotatrice della squadra nazionale che si allena per i campionati estivi. Quando sviluppa un’ossessione amorosa per il suo allenatore, non ricambiata, tenta di ucciderlo, portando alla sua espulsione dal team. Sabrina trova poi lavoro come istruttrice di nuoto per Ashley, figlia di Ellen, una donna in riabilitazione per alcolismo, e Parker, il padre. Una relazione instabile con Parker mette a rischio la sicurezza di Ashley e dell’intera famiglia, intrecciando sport, passioni e pericoli in un dramma psicologico.

Nuotando nella follia – Cast

Sydney Hamm: Sabrina

CJ Hammond: Ashley

Shellie Sterling: Ellen

Kiarra Beasley: Ruolo non specificato

Regista: Doug Campbell

