Questa sera, martedì 11 febbraio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Nowhere special – Una storia d’amore. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Nowhere special – Una storia d’amore – Trama

“Nowhere Special – Una storia d’amore” è un film drammatico del 2020 scritto e diretto da Uberto Pasolini. Ecco una panoramica della trama e del cast:

Il film segue la storia di John, un lavavetri di 35 anni a Belfast, che cresce da solo suo figlio Michael, di soli quattro anni, dopo che la madre del bambino li ha abbandonati subito dopo la nascita. Quando John scopre di avere una malattia terminale che gli lascia pochi mesi di vita, decide di dedicare il tempo che gli resta per trovare una famiglia perfetta che possa adottare Michael dopo la sua morte. La trama esplora il profondo legame tra padre e figlio, le difficoltà emotive di John nell’affrontare la sua situazione, e il processo di selezione per trovare una nuova famiglia per Michael.

Nowhere special – Una storia d’amore – Cast doppiatori

James Norton interpreta John, il protagonista, un uomo dedito alla crescita del figlio nonostante la sua condizione di salute.

Daniel Lamont interpreta Michael, il giovane figlio di John, la cui innocenza e amore per il padre sono al centro della storia.

Eileen O’Higgins nel ruolo di Shona, un’assistente sociale che aiuta John nella ricerca di una nuova famiglia per Michael.

Valerie O’Connor come Ella, uno dei personaggi che John e Michael incontrano durante il processo di adozione.

Stella McCusker interpreta Rosemary, un’altra figura significativa nel contesto delle adozioni.

Valene Kane, Keith McErlean, Carol Moore, Chris Corrigan

