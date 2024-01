Nove Comedy Club con Valentina Persia stasera su NOVE

Seguici su Whatsapp - Telegram

Nove Comedy Club è lo show comico la cui prima puntata va in onda in chiaro su Nove stasera, giovedì 4 gennaio 2024, alle ore 21,25 in prima tv. Protagonista della serata, Valentina Persia.

Nove Comedy Club è un popolare programma televisivo italiano che presenta spettacoli di stand-up comedy da una varietà di comici. Lo spettacolo è trasmesso sul canale Nove ed è noto per il suo umorismo irriverente e spesso controverso.

Lo spettacolo è in onda da diversi anni e ha ospitato alcuni dei comici più famosi d’Italia, tra cui Gabriele Cirilli, Valentina Persia e Pino & gli Anticorpi. Lo spettacolo è popolare tra i telespettatori di tutte le età ed è noto per la sua capacità di far ridere.

Oltre alla stand-up comedy, lo spettacolo presenta anche altre forme di intrattenimento, come sketch e performance musicali. Lo spettacolo è sempre pieno di sorprese ed è sicuro di lasciare i telespettatori intrattenuti.