Nove Comedy Club con Katia Follesa stasera su NOVE (streaming)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Nove Comedy Club è una serie comica la cui terza puntata va in onda in chiaro su Nove stasera, giovedì 18 gennaio 2024, alle ore 21,25 in prima tv. Protagonista della serata, Katia Follesa con il suo show Finche’ social non ci separi.

Nove Comedy Club – Katia Follesa

Finchè Social non ci separi è un programma di stand-up comedy con protagonisti Katia Follesa e Angelo Pisani. Lo show è stato trasmesso in anteprima su Prime Video il 2 maggio 2022 e torna oggi su NOVE. Segue la coppia di comici, praticamente marito e moglie anche nelle vita 8anche se in realtà non si sono mai sposati formalmente, ma hanno una figlia di nome Agata), mentre discute degli alti e bassi dei social media e di come questi influenzano la loro relazione.

Ecco il promo dello show.