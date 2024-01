Nove Comedy Club con Giacobazzi stasera su NOVE (streaming)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Nove Comedy Club è lo show comico la cui seconda puntata va in onda in chiaro su Nove stasera, giovedì 11 gennaio 2024, alle ore 21,25 in prima tv. Protagonista della serata, Giacobazzi con il suo show Noi mille volti e una bugia.

Nove Comedy Club – Giacobazzi

“Giacobazzi – Noi, mille volti e una bugia” è uno spettacolo di stand-up comedy scritto e interpretato dal comico italiano Giuseppe Giacobazzi. Lo spettacolo è stato presentato nel 2021 e ha riscosso un grande successo di critica.

Nello spettacolo, Giacobazzi esplora le tante maschere che indossiamo nelle nostre vite quotidiane e le bugie che diciamo a noi stessi e agli altri. Intreccia aneddoti personali, osservazioni sulla società e commenti sociali acuti, creando un’esperienza esilarante e stimolante per il pubblico.

Lo spettacolo è una testimonianza del talento di Giacobazzi come comico e narratore, ideale per chi ama la comicità intelligente e la satira di costume.