Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 19 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Notte di bugie. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Notte di bugie – Trama

Notte di bugie è un thriller giudiziario del 2021, diretto da Nadeem Soumah. Trama: Annie Sagan (Anna Marie Dobbins), una giovane e ambiziosa procuratrice distrettuale, madre single, si destreggia tra carriera e vita familiare. Dopo la fine della relazione con l’ex compagno Mark (Colt Prattes), accetta un invito a bere con Doug Larson (Louis Mandylor), avvocato difensore e rivale in tribunale. La serata si trasforma in un incubo: Annie si risveglia accanto al corpo senza vita di Doug, con segni di colluttazione e senza ricordi chiari della notte.

Assegnata al caso dell’omicidio, Annie si trova intrappolata in un’indagine piena di ricatti, manipolazioni e segreti. Scoprirà che Mark, il suo ex, è il colpevole, motivato da vendetta e ambizione, e ha orchestrato un piano per incastrarla. Con l’aiuto di dettagli come il gesto compulsivo di Mark di grattarsi le caviglie, Annie smaschera la verità, lottando per proteggere sé stessa e sua figlia Crystal.

Notte di bugie – Cast

AnnaMarie Dobbins interpreta Annie Sagan, la procuratrice protagonista.

Colt Prattes è Mark, l’ex compagno ambiguo e colpevole.

Louis Mandylor è Doug Larson, l’avvocato vittima dell’omicidio.

Aarika Trabona interpreta Danielle, l’amica fidata di Annie.

Niesha Renee Guilbot è Crystal, la figlia adolescente di Annie.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram