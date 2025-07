Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Torna stasera Noos – L’avventura della conoscenza, il programma televisivo di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela, in onda su Rai 1 per la terza stagione, sempre in prima serata. Ecco i temi affrontati nella puntata di lunedì 7 luglio.

La puntata di stasera esplorerà il rapporto tra uomo e animali domestici. Alberto Angela visiterà il laboratorio di Etologia Applicata dell’Università di Padova, uno dei pochi centri in Italia dedicati allo studio del cane, dove Lieta Marinelli e Paolo Mongillo analizzano le capacità cognitive canine. In studio, Elisabetta Palagi, primatologa ed etologa dell’Università di Pisa, discuterà di empatia, gioco e dinamiche sociali che legano esseri umani e animali, indagando i livelli di connessione emotiva con i nostri animali domestici.

Telmo Pievani illustrerà il concetto di coevoluzione applicato al rapporto tra sapiens e animali, mentre Edwige Pezzulli parlerà degli animali nello spazio.Altri temi della serata includono il sonno, con Federica Provini, docente di Neurologia all’Università di Bologna, che spiegherà i meccanismi per dormire bene; la storia vera di un bambino allevato da lupi in India, raccontata da Carlo Lucarelli; l’evoluzione dello scenario geopolitico con Dario Fabbri; la sessualità nell’antica Roma con Emmanuele Jannini; le diete dimagranti, analizzate dalla nutrizionista Elisabetta Bernardi; e i progressi nella robotica in Cina, commentati da Roberto Cingolani. La puntata sarà arricchita da immagini naturalistiche dalla serie BBC Serengeti II.

“Noos – L’avventura della conoscenza”, prodotto da Rai Cultura, è condotto da Alberto Angela. Scritto con Fabio Buttarelli, Luca Di Ciaccio, Giovanni Carrada, Vito Lamberti, Paolo Magliocco, Aldo Piro, Emilio Quinto e Fabio Roberti. Regia di Gabriele Cipollitti.

