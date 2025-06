Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Torna stasera Noos – L’avventura della conoscenza, il programma televisivo di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela, in onda su Rai 1 per la terza stagione, sempre in prima serata. Ecco i temi affrontati nella puntata di lunedì 30 giugno.

A circa 600 metri dalle mura di Pompei, nella campagna dell’antica città, gli archeologi stanno scavando una grande villa nel sito di Civita Giuliana. “Noos” presenta uno scavo straordinario, non ancora accessibile al pubblico, dove sono stati scoperti reperti unici come i calchi di cavalli e di un carro cerimoniale, che svelano nuovi dettagli sulla vita dell’epoca. La narrazione si sposta poi all’Antiquarium di Boscoreale, dove sono esposti molti reperti, inclusi i calchi di due vittime dell’eruzione, testimonianze toccanti della tragedia di Pompei.

La puntata dedica la copertina alla medicina estetica e alla chirurgia plastica, temi di grande attualità. Rinoplastica, filler, liposuzioni, blefaroplastica e lifting sono sempre più richiesti, anche da adolescenti, ma scegliere un medico qualificato è cruciale, poiché errori possono avere conseguenze gravi. Ne parlano il Dott. Emanuele Bartoletti, Direttore del Servizio di Medicina Estetica dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma e Presidente della Società Italiana di Medicina Estetica, e lo psicoanalista Massimo Recalcati, che esplora le fragilità dietro l’ossessione per l’aspetto fisico.

Un focus è riservato all’Intelligenza Artificiale, con particolare attenzione alle sue applicazioni mediche, come la diagnosi precoce dei tumori. Ne discute Roberto Cingolani, esperto di tecnologia, ex Ministro della Transizione Ecologica e attuale amministratore delegato di Leonardo.

Tra gli ospiti, Massimo Polidoro per smontare le fake news, l’astrofisica Edwige Pezzulli, Dario Fabbri e Carlo Lucarelli per approfondire geopolitica, scienza e investigazione.

“Noos – L’avventura della conoscenza”, prodotto da Rai Cultura, è condotto da Alberto Angela. Scritto con Fabio Buttarelli, Luca Di Ciaccio, Giovanni Carrada, Vito Lamberti, Paolo Magliocco, Aldo Piro, Emilio Quinto e Fabio Roberti. Regia di Gabriele Cipollitti.

