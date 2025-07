Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Torna stasera Noos – L’avventura della conoscenza, il programma televisivo di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela, in onda su Rai 1 per la terza stagione, sempre in prima serata. Ecco i temi affrontati nella puntata di lunedì 21 luglio.

In studio con Alberto Angela, il climatologo Giulio Boccaletti discute i cambiamenti climatici, evidenziando le conseguenze immediate per l’Italia e il pianeta: ondate di calore, eventi estremi, alterazioni degli equilibri ecologici e sociali. Con il fisico Roberto Cingolani si esplorano le scelte strategiche per rallentare il riscaldamento globale e proteggere le generazioni future.

Alberto Angela incontra una pilota italiana di F35, tra le élite dei Top Gun nazionali, che racconta il suo percorso, l’addestramento e le tecnologie avanzate di questi velivoli, simbolo di coraggio e determinazione in un campo un tempo inaccessibile alle donne.

La professoressa Daniela Lucangeli, esperta di psicologia dell’apprendimento, approfondisce il ruolo delle emozioni nell’educazione, mostrando come comprendere i meccanismi emotivi possa trasformare la scuola in un’esperienza di vita.

A Pompei, il prof. Antonio De Simone presenta il restauro del mosaico della battaglia di Isso, custodito al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, un’opera straordinaria che narra lo scontro tra Alessandro Magno e Dario III.Il giornalista Dario Fabbri analizza l’elezione del primo papa statunitense, Leone XIV/Prevost, e le sue implicazioni sulla diplomazia vaticana e gli equilibri religiosi e politici. Si parla anche della prima fotografia della Terra dallo spazio, con l’astrofisica Edwige Pezzulli, e della Macchina di Anticitera, illustrata da Luca Perri ad Atene, un prodigio greco che anticipa l’informatica di duemila anni.

Tra i temi di attualità, la nutrizionista Elisabetta Bernardi esplora il legame tra dieta e microbiota, fondamentale per la salute, mentre Emmanuele Jannini affronta la contraccezione come scelta consapevole. Carlo Lucarelli chiude con il mistero del lago Roopkund, il “lago degli scheletri” himalayano, tra cronaca e leggenda.

“Noos – L’avventura della conoscenza”, prodotto da Rai Cultura, è condotto da Alberto Angela. Scritto con Fabio Buttarelli, Luca Di Ciaccio, Giovanni Carrada, Vito Lamberti, Paolo Magliocco, Aldo Piro, Emilio Quinto e Fabio Roberti. Regia di Gabriele Cipollitti.

