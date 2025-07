Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Torna stasera Noos – L’avventura della conoscenza, il programma televisivo di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela, in onda su Rai 1 per la terza stagione, sempre in prima serata. Ecco i temi affrontati nella puntata di lunedì 14 luglio.

Terapia CAR-T: una rivoluzione medica

La nuova puntata di Noos esplora la terapia CAR-T, un’innovazione straordinaria che offre speranza ai bambini con neuroblastoma, uno dei tumori più comuni in età pediatrica. Alberto Angela dialoga con il professor Franco Locatelli, direttore del Centro Studi Oncoematologici dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, dove questa terapia sta ottenendo risultati promettenti. La storia di Matteo, un bambino guarito grazie alla CAR-T, rende il racconto emozionante e concreto, mentre l’ingegneria delle cellule T, riprogrammate per combattere il tumore, viene spiegata in modo chiaro e coinvolgente.

Cibo, salute e mente

La puntata si apre con un focus sul cibo e il suo impatto su salute, mente e percezione del mondo. Dario Bressanini, chimico e divulgatore, smonta miti e paure alimentari, distinguendo tra rischi reali e allarmismi. Elisabetta Bernardi, esperta di nutrizione, svela il sorprendente legame tra ciò che mangiamo e la memoria, mostrando come la dieta influenzi la nostra mente.

Esplorazione spaziale e astrofisica

Samantha Cristoforetti, astronauta e icona dell’esplorazione spaziale, torna in studio per discutere con Alberto Angela le nuove frontiere della ricerca oltre l’atmosfera: missioni su Marte, stazioni orbitanti e sfide cosmiche. L’astrofisica Edwige Pezzulli guida il pubblico in un viaggio tra corpi celesti e recenti scoperte astrofisiche.

“Noos – L’avventura della conoscenza”, prodotto da Rai Cultura, è condotto da Alberto Angela. Scritto con Fabio Buttarelli, Luca Di Ciaccio, Giovanni Carrada, Vito Lamberti, Paolo Magliocco, Aldo Piro, Emilio Quinto e Fabio Roberti. Regia di Gabriele Cipollitti.

