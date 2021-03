Non sono una signora, con Loredana Bertè su Raiuno, gli ospiti

Il 9 marzo 2021 su Raiuno va in onda la quarta puntata di A Grande Richiesta, cinque prime serate dedicate ad artisti e canzoni amate da tutti, in uni spettacolo che unirà ricordo, celebrazione e festa. Ogni puntata, quindi, avrà un tema differente, ma anche una conduzione differente. Dopo i bassi ascolti ottenuti al sabato, il programma cambia collocazione e si sposta al martedì.

Dall’amore, a Patty Pravo, passando per i Ricchi e Poveri, Loredana Bertè e Christian De Sica, il sabato sera di Raiuno ospiterà così un varietà che sarà totalmente nuovo in ogni puntata, contando sul suo protagonista e sui numerosi ospiti che interverranno.

Non sono una signora, ospiti

Nella quarta puntata del 9 marzo 2021 protagonista sarà Loredana Bertè, nell’anno del suo 70mo compleanno, in una puntata condotta da Alberto Matano, per la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo. Una serata tributo fatta non solo di grande musica e grandi interpreti, ma anche di racconto delle epoche che Loredana Bertè ha attraversato con il suo stile unico e sulle quali ha lasciato il segno, creando mode e tendenze.

Le sue canzoni e le sue provocazioni si sono impresse nella storia e nella memoria di più generazioni, rimanendo sempre moderne e incidendo sul lessico corrente e sull’immaginario collettivo. Al centro della serata tante hits intramontabili, da “Non sono una signora” a “Cosa ti aspetti da me”, da “Dedicato” a “E la Luna bussò”. Accanto a lei un parterre di grandi ospiti e amici come Zucchero, i Boomdabash, Giusy Ferreri, Clementino, Enzo Gragnaniello, Marcella Bella, Gaetano Curreri, Asia Argento, Serena Dandini ed Erminio Sinni.

A Grande Richiesta-Non sono una signora, streaming

E’ possibile vedere A Grande Richiesta-Non sono una signora in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.