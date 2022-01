Non mi lasciare, quante puntate sono?

Raiuno inaugura l’anno nuovo con una fiction dall’ambientazione unica e dai temi difficilmente portati in tv da un racconto seriale. Non mi lasciare, in onda da lunedì 10 gennaio 2022, racconta infatti di una serie di crimini legati all’abuso di minori ed all’adescamento di questi tramite il web.

Ma da quante puntate è composto Non mi lasciare? In tutto, gli episodi di questa miniserie sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti ciascuno, in onda due per volta per quattro prime serate ed altrettante settimane. L’ultima puntata, quindi, è prevista per il 31 gennaio.

Non mi lasciare fiction, la trama

Il vicequestore Elena Zonin (Vittoria Puccini) vive e lavora a Roma, dove si occupa di crimini informatici e dà la caccia a una rete di pedofili responsabile del rapimento e della vendita sul web di minori. Quando viene ritrovato nella laguna di Venezia il corpo senza vita di un bambino, Elena indaga subito sul caso, convinta che sia riconducibile alla più vasta inchiesta alla quale si dedica da anni.

Per lei andare a Venezia significa anche tornare a casa, perché è da lì che è andata via misteriosamente vent’anni prima. Qui ritrova Daniele (Alessandro Roia), il suo grande amore di allora, ora diventato poliziotto come lei, e Giulia (Sarah Felberbaum), la moglie di Daniele, che un tempo era la sua migliore amica.

Tra i tre si ricostruisce passo dopo passo lo stesso legame forte e caldo di un tempo, ma con la malinconia del tempo passato, delle occasioni perdute e dei segreti inconfessabili che riguardano quei vent’anni che Elena ha trascorso lontana da loro.

Elena si ritroverà così stretta tra i ricordi e i luoghi della sua giovinezza, proprio mentre l’indagine porterà i poliziotti a scoperchiare un caso complesso e articolato. Un caso che finirà per coinvolgere nemici influenti e insospettabili, ponendo Elena e Daniele nell’occhio del ciclone di una missione senza precedenti e che metterà a repentaglio la loro stessa vita.