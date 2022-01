Non mi lasciare fiction, il cast

C’è un’attrice ormai abitudinaria delle fiction generalista, a capo del cast di Non mi lasciare, la nuova miniserie che Raiuno manda in onda da lunedì 10 gennaio 2022. Vittoria Puccini, infatti, veste i panni della protagonista Elena Zonin, vice questore di Polizia che torna a Venezia, città in cui è cresciuta, per indagare su un caso di cui sembra essere ossessionata.

Ma oltre a lei troviamo altri due attori già molto noti al pubblico della fiction, nei panni dei due co-protagonisti, affiancati ovviamente da numerosi altri attori tramite cui si sviluppa la storia raccontato nell’arco di tutta la miniserie. Ecco, quindi, il cast di Non mi lasciare.

Vittoria Puccini è Elena Zonin: rappresenta la parte conflittuale che sta in ognuno di noi. La sua vita oscilla tra il buon senso e l’istinto più profondo. In perenne equilibrio tra ciò che è giusto fare e ciò che può portare a casa il risultato, anche in modo non convenzionale. Le sue capacità di scandagliare l’animo umano sono talmente evolute da portarla a notare cose che sfuggono anche ad uno sguardo attento. Proprio per questo, durante gli interrogatori, durante le indagini, vede il non visto, sente il non detto, capisce il nascosto. Con la stessa genialità di uno Sherlock Holmes.

Alessandro Roja è Daniele Vianello: è l’ideologia, è la sicurezza delle proprie certezze, è un hombre vertical, un uomo tutto di un pezzo. Ha una sensibilità fuori dal comune che lo porta a empatizzare con il mondo circostante e con quello che vive. Ecco perché l’indagine sulla scomparsa del piccolo Gilberto e poi di Angelo, e tutto il mondo oscuro della rete che si riverbera su bambini innocenti, lo scuoteranno talmente in profondità da volergli far chiudere i giochi al più presto, utilizzando metodi non convenzionali, oltre la ragione e il buon senso. Il ritorno di Elena, la sua ex ragazza, il suo grande amore adolescenziale, mette in discussione il suo mondo. E quello di Giulia (Sarah Felberbaum).

Sarah Felberbaum è Giulia: è l’amore. Per la famiglia. Per la verità. Per la vita. Vive una vita semplice circondata dagli affetti, perché in fondo è quello che le serve per vivere bene, in serenità. Si è costruita un suo cantuccio, fatto dai suoi figli, da una bellissima casa, dagli amici, dalla piccola Stella, da Daniele. Il ritorno improvviso di Elena, la sua migliore amica ai tempi del liceo, l’amica con la quale ha condiviso le esperienze formative dell’adolescenza, sposta definitivamente il suo asse emotivo. Le certezze non sono più tali. Le sicurezze si annacquano nelle pieghe dell’indagine e nei moti dell’animo di Daniele. E qualcosa, in Elena, la colpisce e la spinge, da buona poliziotta, a indagare su di lei. E quando indaga sa essere efficiente e risoluta.

Altri personaggi

Sergio Albelli è Francesco Bianchi

Federica Girardello è Emilia Zirri

Eugenio Franceschini è Luigi Fornari

Gianmaria Martini è Andrea Maffetti

Massimo Rigo è Vincenzo Molli

Ivan Zerbinati è Augusto Ripetti

Nicola Pannelli è Vittorio Ravagnin

Riccardo Leonelli è Pietro Tomà

Livio Pacella è Franco Bellosi

Demetra Bellina è Marta Ballarin

Andrea De Manincor è Luciano Ballarin

Pia Engleberth è Agata

Caterina Silva è Elisa

Simone Baldassari è Jacopo

Vincenzo Tosetto è Giancarlo Lucetti

Antonio Orlando è Luca Misuri

Roberto Zibetti è Marco Trevisan

Lorenzo Dellapasqua è Diego

Duccio Gallorini è Angelo Bassano

con la partecipazione di Maurizio Lombardi e Sandra Ceccarelli