Non è Natale senza panettone su Rete 4, il cast

Il 26 dicembre 2019 su Rete 4 va in onda Non è Natale senza panettone, il primo film-tv de I Legnanesi, la storica compagnia teatrale “en travestì” lombarda che da 70 anni intrattiene il pubblico con i suoi personaggi. Noti per i loro spettacoli teatrali, I Legnanesi questa volta sono alle prese con una nuova avventura.

Il cast del film-tv, diretto da Marco Liberti, vede come sempre protagonisti i tre personaggi storici della compagnia, affiancati, però, da numerosi cameo di celebrità, che hanno prestato il loro volto per quest’occasione. Nel film-tv, la famiglia Colombo è costretta allo sfratto dal cortile, dove sarà realizzato L’Outlet del Pandoro, e decide di trasferirsi a Napoli, dove manterranno le proprie tradizioni.

Ecco, quindi, il cast di Non è Natale senza panettone:

Antonio Provasio: La Teresa

Enrico Dalceri: La Mabilia

Lorenzo Cordara: Il Giovanni

I personaggi che li affiancheranno, invece, sono Gigi D’Alessio, Evaristo Beccalossi, Emanuela Folliero, Gianluigi Nuzzi, Andrea Pucci ed Edoardo Romano.