Non è l’Arena stasera, gli ospiti del 9 febbraio 2020

Questa sera, domenica 9 febbraio 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda una nuova puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, ospiti 9 febbraio 2020

Numerosi gli argomenti affrontati nel corso del programma, alcuni dei quali già trattati in questa edizione da Massimo Giletti. Innanzitutto, si parlerà della possibilità di reintrodurre i vitalizi, ma anche di prescrizione.

Spazio, poi, all’ex Consigliere di Stato Francesco Bellomo, con due nuove donne che lo accusano, ed ad un’inchiesta sui parcheggiatori abusivi.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.