Non è l’Arena stasera, gli ospiti del 26 gennaio 2020: Sanremo e truffe amorose

Questa sera, domenica 26 gennaio 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la quattordicesima puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, ospiti 26 gennaio 2020

La puntata andrà in onda in forma ridotta, per consentire il passaggio della linea, alle 23:00, alla Maratona Mentana dedicata alle elezioni regionali in Emilia Romagna ed in Calabria. Non si potrà parlare di politica, quindi: per questo, la puntata sarà dedicata a due temi.

Uno sarà il Festival di Sanremo e le recenti polemiche sulle frasi pronunciate da Amadeus durante la conferenza stampa e per cui ha già chiesto scusa. In studio ci saranno Michelangelo Tommaso, Red Ronnie, Roberta Bruzzone e Paolo Giordano.

Inoltre, si parlerà anche delle truffe amorose, riprendendo il caso della primavera scorsa di Mark Caltagirone. In studio, ci sarà Pamela Prati, il suo avvocato Lina Caputo e la psicologa e psicoterapeuta Stefania Andreoli.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.