Non è l’Arena stasera, gli ospiti del 2 febbraio 2020

Questa sera, domenica 2 febbraio 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la quattordicesima puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, ospiti 2 febbraio 2020

Protagonista del faccia a faccia di questa sera sarà Maria Elena Boschi, che commenterà le ultime vicende politiche ed inevitabilmente anche le recenti elezioni regionali. A questo proposito, ci sarà uno spazio anche sui risultati delle elezioni della settimana scorsa in Calabria, vinte dalla candidata di centro-destra Jole Santelli.

Per l’attualità, si parlerà anche del Coronavirus, il virus che ad oggi ha fatto più di 300 vittime in Cina e che la settimana scorsa ha coinvolto anche l’Italia, con il ricovero di due turisti cinesi a Roma. Infine, la pagina dello spettacolo sarà dedicata al Festival di Sanremo, in partenza martedì prossimo.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.