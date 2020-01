Non è l’Arena stasera, gli ospiti del 19 gennaio 2020

Questa sera, domenica 19 gennaio 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la tredicesima puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, ospiti 19 gennaio 2020

Protagonista del faccia a faccia sarà Matteo Salvini, leader della Lega ed ex Ministro dell’Interno, ora all’opposizione, che commenterà le recenti vicende legate al suo partito, quelle al Governo e le notizie relative alle prossime elezioni in Emilia Romagna, che vedono come candidata della Lega Lucia Borgonzoni.

Molto atteso, poi, l’arrivo in studio di Tony Colombo e di sua moglie Tina Rispoli. I due sono stati al centro di numerosi dibattiti all’interno del programma che, partendo dall’inchiesta “Camorra entertaiment”, hanno ricostruito la loro storia, fino al loro matrimonio preceduto, il giorno prima, da un concerto non autorizzato in Piazza del Plebiscito, ma registrato al Comune come flash mob.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.