Non è l’Arena stasera, gli ospiti del 16 febbraio 2020

Questa sera, domenica 16 febbraio 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda una nuova puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, ospiti 16 febbraio 2020

Tra i temi affrontati, quello dell’operazione Tom Hagen, legata all’arresto di Salvatore Casamonica e di Lucia Gargano, avvocato di Fabrizio Piscitelli, l’ex ultrà della Lazio noto anche come “Diabolik” ucciso il 19 agosto scorso. Sarà mostrata l’inchiesta di Francesca Fagnani legata all’arresto dei due, indagati per concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso.

Spazio poi, al confronto tra l’ex Br Raimondo Etro e Rachele Mussolini, consigliera comunale di Roma per Fratelli d’Italia, dopo che lui le ha rivolto degli insulti sessisti. I due si affronteranno lungo la puntata.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.