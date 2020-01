Non è l’Arena stasera, gli ospiti del 12 gennaio 2020

Questa sera, domenica 12 gennaio 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la dodicesima puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, ospiti 12 gennaio 2020

Protagonista del faccia a faccia sarà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, con cui si discuterà delle recenti notizie dal mondo della politica e non solo. Spazio, inoltre, alle sorelle Napoli di Mezzojuso, in Sicilia: dopo il commissariamento del Comune, infatti, la loro azienda agricola ha subìto due nuove incursioni, che sono state denunciate: se ne parlerà con Alfonso Sabella, Nunzia De Girolamo, Rita Dalla Chiesa e Pierangelo Buttafuoco.

Si commenterà anche il reddito di cittadinanza e la polemica intorno alla possibilità che questo possa essere percepito anche dagli ex terroristi: in studio l’ex brigatista Raimondo Etro, Daniela Santanchè e Peter Gomez. La puntata proporrà anche un’inchiesta sulle commissioni parlamentari in Calabria, con l’iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica di gran parte dei consiglieri comunali di Catanzaro. In studio, per discuterne, Alessandro Cecchi Paone, Luca Telese, Salvatore Barbagallo e Sergio Abramo.

Infine, un momento di ilarità con uno spazio dedicato a gaffes e strafalcioni della tv, con Raffaele Morelli, Hoara Borselli ed Antonio Caprarica.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.