Non è l’Arena stasera, 8 marzo 2020: Virginia, Giuffre, Vincenzo Russo ed Adriano Panzironi

Questa sera, domenica 8 marzo 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda una nuova puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, ospiti 8 marzo 2020

Il conduttore intervisterà, in esclusiva per l’Italia, Virginia Giuffre, colei che ha affermato di essere stata costretta a fare sesso con il Principe Andrea quando si trovata in stato di “schiavitù sessuale” sull’isola del miliardario Jeffrey Epstein.

Si parlerà, poi, anche di Coronavirus, ma anche del caso del quindicenne ucciso a Napoli con il padre Vincenzo, in studio. Infine, spazio anche ad Adriano Panzironi ed al suo metodo “Life 120”.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.