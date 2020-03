Non è l’Arena stasera, 22 marzo 2020

Questa sera, domenica 22 marzo 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventiquattresima puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Inevitabile che, come tutti i talk show in onda in queste settimane, si parli di Coronavirus e della situazione in Italia ed in particolare nel Nord, dove la Lombardia continua ad essere la regione più colpita. Si continuerà quindi a parlare di come arginare l’infezione e delle decisioni, anche quelle più recenti, prese dal Governo per fare in modo che si esca di casa il meno possibile.

Per ora, la redazione del programma non ha fatto sapere nello specifico quali e se ci saranno altri argomenti in scaletta, ma è probabile che si torni a parlare di cronaca e degli altri argomenti già trattati da Giletti nel corso delle settimane scorse. Anche Non è l’Arena, come tutti gli altri programmi in onda in diretta in questo periodo, non ha il pubblico in studio e privilegia, per quanto riguarda gli ospiti, i collegamenti via internet.

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.