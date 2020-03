Non è l’Arena stasera, 15 marzo 2020

Questa sera, domenica 15 marzo 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventitreesima puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 15 marzo 2020

Due i temi principali affrontati nel corso del programma: innanzitutto, l’emergenza Coronavirus, con aggiornamenti sui contagiati ed i decessi, ma anche sulla situazione delle strutture sanitarie che stanno affrontando una crisi senza precedenti. Con alcuni ospiti in studio si cercherà di fare il quadro della situazione.

L’altro argomento trattato, invece, sarà la cronaca, ed in particolare il caso dell’omicidio del giovane Ugo Russo, colpito da un proiettile sparato da un carabiniere durante un tentativo di rapina.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.