Non è l’Arena stasera, 1° marzo 2020: Coronavirus, Casamonica ed Adriano Panzironi

Questa sera, domenica 1° marzo 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda una nuova puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, ospiti 1° marzo 2020

La puntata tornerà ad occuparsi di Coronavirus, con aggiornamenti sui contagi e le notizie legate ai provvedimenti presi dal Governo e dalle Regioni più colpite. Spazio anche all’inchiesta sui Casamonica, già seguita in passato dal programma, con delle novità.

Infine, tra gli ospiti in studio ci sarà ance Adriano Panzironi, l’ideatore del progetto “Life 120” che ha fatto tanto discutere e che fu già ospite del programma in passato, suscitando alcune polemiche.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.