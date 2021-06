Questa sera, domenica 13 giugno 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la trentunesima ed ultima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 13 giugno 2021

Nell’ultima puntata, il programma tornerà ad occuparsi della campagna vaccinale, commentando la recente decisione da parte del Governo di vietare la somministrazione di AstraZeneca agli under 60. Ci si collegherà anche con Consuelo Locati, avvocato dell’Associazione Familiari di Vittime del Covid-19 nella Bergamasca, motivo per cui il programma proporrà un approfondimento sulla situazione in Val Seriana. A parlarne, in studio, Pierpaolo Sileri, Matteo Bassetti e Luca Telese.

Spazio poi, al caso di Sanam Abbas, la giovane scomparsa che gli inquirenti credono sia stata uccisa dalla famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato. Giletti, oltre a parlare del fatto di cronaca, discuterà anche della questione degli italiani di seconda generazione e della cittadinanza per i nuovi italiani, con Ritanna Armeni, Daniela Santanché, Sami Salem e Vittorio Sgarbi.

Per la cronaca, si parlerà anche del caso di Antonio Di Fazio, l’imprenditore accusato di violenza su alcune ragazze e di cui, nel corso delle indagini, sarebbero emersi anche dei collegamenti con la criminalità organizzata. A discuterne ci saranno Nunzia De Girolamo, Michele Sarno, Nello Trocchia e Francesco Capozza.

Infine, il caso Giovanni Brusca, con il boss uscito dal carcere dopo 25 anni e con 45 giorni di anticipo: il programma intervisterà Mosco Levi Boucault, il regista francese che raccolse nel 2016 le dichiarazioni del boss che, per la prima volta, chiese scusa alle famiglie delle vittime dei suoi omicidi. Ma si discuterà anche di ergastolo ostativo, ovvero dell’ergastolo senza premessi premio, e ci si collegherà con le sorelle Napoli, a Mezzojuso, in provincia di Palermo. In studio, Sandra Amurri, Antonio Ingroia, Sergio Lari, Luigi Li Gotti e Marco Taradash.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.