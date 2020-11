Non è l’Arena, ospiti stasera, 8 novembre 2020

Questa sera, domenica 8 novembre 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la settima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 8 novembre 2020

Ospite di Massimo Giletti sarà Saverio Cotticelli, nell’occhio dei ciclone nei giorni scorsi a causa di una sua intervista al programma di Raitre Titolo V in cui sosteneva di non essere responsabile della situazione della sanità pubblica in Calabria, di cui è stato Commissario ad acta. Al suo posto è stato chiamato Giuseppe Zuccatelli. In studio, per parlarne, Matteo Bassetti, Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Myrta Merlino, Luigi De Magistris, Claudia Terzi, Luca Telese, Saverio Cotticelli, Giulio Gambino e Luigi Cavanna.

Spazio, poi, all’emergenza economica causata dalla pandemia, con numerose manifestazioni in piazza. Per parlare di questo argomento, ci saranno Nunzia De Girolamo, Massimo Castaldo, Giorgio Locatelli, Guido Crosetto, Pasquale Naccari e Lylli Fazio. Infine, sarà riservato spazio alla scomparsa di Gigi Proietti e Stefano D’Orazio, avvenuta questa settimana.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.