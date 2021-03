Questa sera, domenica 7 marzo 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 7 marzo 2021

Nella puntata si tornerà a parlare del caso della maxi commessa di una partita di mascherine acquistata dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid. Si parlerà, con Sandra Amurri, Luciano Capone, Massimo Mallegni e Pier Luigi Stefani, dell’interrogatorio a Mario Benotti e della nuova inchiesta su una fornitura di mascherine alla Protezione Civile del Lazio.

Si passerà poi allo scontro tra l’Europa e Big Pharma, dopo che il premier Mario Draghi si è impuntato per bloccare il trasferimento di 250mila dosi di vaccino AstraZeneca all’Australia, decisione che ha visto ottenere il sostegno anche di altri Paesi dell’Unione Europea.

Sempre a proposito di Covid-19, ci sarà spazio anche per la situazione in Calabria, dove l’organizzazione sul piano vaccinale sta creando alcuni problemi, oltre che per quello che sta accadendo in Sicilia, con alcune persone che stanno saltando la coda per ottenere la priorità al vaccino: se ne parlerà con Pierpaolo Sileri, Tommaso Cerno, Tonia Cartolano, Daniele Santanchè, Guido Longo e Rosario Crocetta. Infine, con Francesca Fagnani e Nello Trocchia si commenterà una nuova pagina dell’inchiesta sul clan dei Casamonica.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.