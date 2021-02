Questa sera, domenica 7 febbraio 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la sedicesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 7 febbraio 2021

Massimo Giletti avrà in studio ancora Luca Palamara, ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura ed ex presidente dell’Anm, che continuerà a raccontare gli intrecci tra la politica italiana e l’economica, in un dibattito che vedrà intervenire anche Sandra Amurri e Luigi De Magistris, all’epoca titolare dell’inchiesta “Why Not?”.

Si parlerà anche della crisi di Governo e dell’incarico affidato a Mario Draghi, che sta lavorando per la formazione di un nuovo esecutivo. In studio, Pierpaolo Sileri, Vittorio Sgarbi, Gian Luigi Paragone e Peter Gomez. Spazio anche all’indagine sulla fornitura di mascherine che coinvolge Mario Benotti. A parlarne la Amurri e Pierluigi Stefani.

Infine, ancora il caso Genovese, con due delle vittime che hanno deciso di mostrarsi a volto scoperto per rispondere alle accuse di questi giorni. In studio, Stefania Andreoli, Luca Telese, Ivano Chiesa ed Elisa Rivoira.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.