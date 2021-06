Questa sera, domenica 6 giugno 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la trentesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 6 giugno 2021

Giletti avrà ospite in studio Roberto Formigoni: con l’ex governatore della Lombardia si parlerà del caso che lo vede coinvolto e legato al ripristino dei vitalizi da parte del Consiglio di Garanzia del Senato, che ha suscitato numerose polemiche. Il conduttore ne parlerà anche con Luca Telese, Peter Gomez e Domenico Menorello.

In studio ci sarà anche Giorgia Meloni, con cui si discuterà dell’attuale situazione politica ed economica e dei nomi che circolano come candidati sindaci per il centrodestra a Roma e Milano. Spazio, poi, anche all’Ares Gate: in studio tornerà Alberto Tarallo, che racconterà nuovi dettagli in esclusiva.

Per quanto riguarda la cronaca, il programma si occuperà del caso dell’imprenditore Antonio Di Fazio, ora in carcere con l’accusa di aver narcotizzato ed abusato di alcune ragazze, soffermandosi su alcuni aspetti economici legati alla vicenda. A parlarne, Telese, Nunzia De Girolamo, Paolo Crepet e Nello Trocchia.

Infine, si tornerà anche sul caso Ciro Grillo, con gli aggiornamenti sulla vicenda che vede coinvolto ed accusato di violenza sessuale il figlio di Beppe Grillo. In studio, Ritanna Armeni, Annalisa Chirico, Hoara Borselli, Alessandro Cecchi Paone ed Anna Lou Castoldi.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.