Non è l’Arena, ospiti stasera, 4 ottobre 2020: Alberto Tarallo e l’Ares gate, Matteo Salvini e Mirko Scarcella

Questa sera, domenica 4 ottobre 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la seconda puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 4 ottobre 2020

Massimo Giletti affronterà l’Ares gate, un tema di cui si è iniziato a parlare all’interno della casa del Grande Fratello Vip dopo alcune dichiarazioni di Adua Del Vesco che hanno portato a far girare la voce secondo cui la casa di produzione di alcune popolari fiction di Canale 5 gestisse i rapporti di lavoro come una setta.

Giletti avrà in studio Alberto Tarallo, produttore dell’Ares, tirato in ballo più volte nella questione e che, secondo alcuni, avrebbe costretto numerosi attori delle sue fiction ad avere relazioni tra di loro. Tarallo risponderà alle accuse. In studio, a commentare la vicenda, Andrea Marras, Reda Lapaite e Raffaella Di Caprio.

Ovviamente saranno anche altri i temi discussi in studio: si parlerà del processo iniziato a Catania a carico di Matteo Salvini, ma anche delle recenti vicende politiche. Salvini sarà ospite di Giletti, con Alessandro Sallusti e Massimo Franco.

Spazio anche agli aggiornamenti sul Covid-19 e sull’evoluzione del contagio, che è arrivato in questi giorni fino alla Casa Bianca: se ne parlerà con Nino Cartabellotta, Matteo Bassetti, Pierpaolo Sileri ed Alessandro Cecchi Paone. Si parlerà anche delle polemiche a seguito dell’aumento di stipendio di Pasquale Tridico, a capo dell’Inps, con Luca Telse, Guido Crosetto, Manlio Di Stefano e Cateno De Luca.

Infine, si tornerà nel mondo degli influencer: in studio ci sarà ancora Mirko Scarcella per fornire nuovi chiarimenti, ma anche Cecchi Paone, Telese e Laura D’Amore.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.