Questa sera, domenica 31 gennaio 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la quindicesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Massimo Giletti intervisterà Luca Palamara, ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura ed ex presidente dell’Anm. Palamara racconterà degli intrecci tra la politica italiana e l’economica, in un dibattito che vedrà intervenire anche Sandra Amurri.

Spazio anche alla crisi di Governo, ed all’incarico esplorativo affidato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Presidente della Camera Roberto Fico: se ne parlerà con Tommaso Cerno, Luca Telese, Alessandro Sallusti e Carlo Cottarelli.

Per quanto riguarda la pagina sulla pandemia, in studio ci sarà Mariano Amici, medico richiamato dall’Ordine per le sue dichiarazioni sul vaccino. In studio, si confronteranno con lui Tommaso Cerno, Luca Telese e Matteo Bassetti. Infine, si tornerà sul caso Genovese, con le dichiarazioni della prima ragazza che lo ha accusato di stupro. In studio, Stefania Andreoli, Nunzia De Girolamo e l’avvocato della vittima Luigi Liguori.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.